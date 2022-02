Senegal gana su primera Copa de África al superar a Egipto por penales

En la tanda decisiva, Mohamed Abdelmonem y Mohamed Ahmed fallaron sus tiros para Egipto. Para Senegal erró el suyo Bouna Sarr.

Los senegaleses se toman la revancha de la sesión perdida en la final de la CAN de hace veinte años ante Camerún (3 a 2 tras empate 0-0).

Aliou Cissé, seleccionador de Senegal, se sacó también la espina de aquella final, ya que como jugador falló el último tiro en la final ante los cameruneses.

Mané ganó así el pulso con su compañero del Liverpool Salah, que pierde su segunda final del torneo continental tras la de 2017 (2-1 ante Camerún). Salah no pudo ni siquiera tirar su lanzamiento de la tanda decisiva, ya que fue designado el quinto en el orden de su equipo y Egipto quedó antes sin opciones.

