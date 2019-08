Sergio Ramos participa en el primer entrenamiento de la semana

La plantilla madridista regresó al trabajo en la Ciudad Real Madrid en una sesión matinal a puerta cerrada.

Ramos, informó el club, completó toda la sesión con el grupo, mientras que Rodrygo trabajó en el interior de las instalaciones.

Los lesionados Asensio, Mendy y Brahim continúan con sus procesos de recuperación. El francés compaginó trabajo sobre el césped con balón y en el interior de las instalaciones, mientras que el último completó una parte con el grupo.

El técnico, Zinedine Zidane, contó con los jugadores del Castilla Altube y el japonés Kubo en una sesión que comenzó con calentamiento sobre el césped.

