Setién, sobre la crisis digital: “No nos ayuda, pero lo dejamos al margen”

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, previo al partido contra el Éibar de este fin de semana. (Foto Prensa Libre: EFE)

En la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Eibar, el preparador cántabro salió al paso de los elementos extradeportivos que rodean el entorno azulgrana afirmando que el objetivo de sus jugadores es “ganar partidos”.

“Somos conocedores de lo que pasa, pero tratamos que no influya. Os puedo asegurar que no influye, nuestro objetivo es ganar partidos. Lo demás nos afecta poco”, opinó.

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, se reuniera con los capitanes para explicar los detalles de la relación de la entidad con I3 Ventures, una empresa que presuntamente erosionó en redes sociales a jugadores, exjugadores, opositores y miembros del entorno.

“Damos por bueno todo lo que habla el presidente. Nos dijo lo que ha dicho en todos los sitios. Yo no le he dado más vueltas y los capitanes creo que tampoco. Es un tema que no nos ayuda para lo que nos interesa, que es el fútbol, y lo dejamos al margen”, añadió.

Más allá de la inestabilidad institucional, Setién aseguró que, a pesar de que la próxima semana tiene dos desplazamientos importantes en Nápoles, para disputar los octavos de final de la Liga de Campeones, y en Madrid, para jugar el clásico, solo piensa en el duelo contra el Eibar.

“El primer partido es el del Eibar. Hemos tratado el partido como si fuera una final. Sumar tres puntos es vital, porque no solamente nos va a permitir seguir ahí, sino que nos va a reforzar para lo que nos viene”, resaltó.

🔊 @QSetien: "El Eibar va a tratar de presionarnos arriba e intentará jugar en campo rival. Hemos estado trabajando durante la semana para buscar soluciones a lo que nos planteará el rival" #BarçaEibar pic.twitter.com/oJyiKkghhv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2020

Sobre el encuentro de mañana, prevé que el equipo vasco “tratará de presionar arriba”, por lo que esta semana han trabajado cómo “buscar soluciones a lo que nos plantean los rivales” con presiones avanzadas.

Una de las novedades con vistas a mañana es la entrada en la convocatoria de Martin Braithwaite, cuyo fichaje procedente del Leganés se confirmó el pasado jueves y que hoy realizó el primer entrenamiento con el primer equipo.

“Seguramente en algún partido lo veremos titular. Quizá sea un poco prematuro mañana. Llega en un momento de forma perfecto, pero tiene que ir entendiendo los conceptos. Ha venido con ganas e ilusión y estamos convencidos de que nos ayudará”, indicó.

🔊 @QSetien : "@MartinBraith viene en un estado de forma idóneo. Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho, ha venido con muchas ganas e ilusión" pic.twitter.com/nrIbRbEnVU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2020

Del internacional danés resaltó que es un “muy buen futbolista” al que, además, “le funciona muy bien la cabeza”, y señaló que en ataque “se puede adaptar a jugar en punta y en un lado”.

Además de los lesionados, los centrales Samuel Umtiti y Clément Lenglet están apercibidos de sanción. En este sentido, el entrenador cántabro no arriesgará, y uno de los dos no jugará de inicio.

Tras el encuentro ante el Eibar, la primera plantilla pensará de nuevo en la Liga de Campeones, una competición que, según admitió Messi esta semana en una entrevista, al Barcelona no le alcanza para ganarla.

En relación a estas declaraciones, el técnico recordó que “viendo cómo se han ganado las últimas ediciones” su equipo podría tener “las mismas opciones” que otros equipos.