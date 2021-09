“Si no logro sacar al equipo del último lugar, no voy a continuar”: Amarini Villatoro se pone un límite en el banquillo de Municipal Pérez Zeledón

“En los dos últimos juegos hemos sentido en la parte de atrás la vuelta de muchos errores que cuando vine noté, pero volvieron… como la falta de concentración, la comunicación en defensa, la atención en la táctica física”, explicó el exentrenador de la Selección de Guatemala, después de la derrota.

Después de 13 partidos disputados en el actual certamen, Municipal Pérez Zeledón únicamente ha ganado un partido, ha empatado cinco y perdido siete; solamente ha anotado ocho tantos y ha encajado 20 (diferencia de -12).

“Yo he sido claro con los directivos. Si no logro sacar al equipo del último lugar, no voy a continuar. Yo soy un hombre que asume responsabilidades, con las opciones que me dieron para reforzar al equipo, uno sabe cuándo dar un paso al costado. Espero que no pase porque le tengo un gran cariño a la institución, pero tengo que sacarlo del sótano”, aseveró Villatoro.

El primer lugar de la tabla de posiciones lo ocupa Herediano, con 24 puntos, seguido por Saprissa, que tiene 21.