El ex entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, analizó su etapa en el United y también explicó por qué el regreso de Ronaldo a la institución no fue como se esperaba.

Antes de dejar el futbol de Europa para fichar por el Al Nassr saudí, Cristiano Ronaldo disputó una última aventura en el Manchester United, equipo en donde se convirtió en leyenda.

Ese año y medio que jugó en Inglaterra no fue como esperaba, ya que si bien en la primera campaña logró que el United ganara protagonismo, en la segunda las cosas no se le dieron a los Red Devils y al portugués.

Ya pasó más de un año desde que Ronaldo fichó por el club saudí y ahora el que tocó el tema de la etapa del nacido en Madeira fue el ex entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

El noruego repasó su trayectoria, tanto en su etapa como jugador y entrenador en una reciente charla junto a su compañero Gary Neville.

El estratega recalcó momentos dentro de su rol como líder del vestuario de uno de los equipos más importantes del mundo, pero también el impacto que tuvo el delantero Cristiano Ronaldo en su llegada al club y aunque argumentó que la decisión fue buena, esta no dio buen resultado.

"Para mí, no funcionó y para Cristiano tampoco. Fue la decisión correcta en ese momento", aseguró. "Con balón, con él en el equipo no fue ningún problema. Sin él, tuvimos que cambiar los diferentes roles a los que nos habíamos acostumbrado en la presión. Éramos uno de los equipos que más presionaba antes de que llegara Cristiano. En su momento, dejamos a Daniel James cuando entró Cristiano y son dos tipos diferentes de jugadores. Creía que era la decisión acertada para mí, pero no resultó ser la correcta", sentenció.

Para Solskjaer uno de los momentos más complicados fue la gestión de minutos y dio a entender que el deseo de Cristiano era poder dosificarse.

"Cristiano, cuando le conoces y hablas con él, quería jugar tres de cuatro partidos, pero se dio cuenta de que también está envejeciendo. Pero cuando le dejas en el banquillo una vez, no está contento. Parte del fichaje de Cristiano Ronaldo fue sacar esa pasión de él, pero eso tuvo complicaciones", explicó.