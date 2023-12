Sorteo Copa América 2024: La razón por la cuál Argentina y Brasil solo se podrían enfrentar hasta la final

El sorteo de la Copa América USA 2024 se realizará el jueves 7 de diciembre en el James L. Night Center de Miami, sin embargo, desde ya se puede pronosticar en qué etapa se desarrollaría uno de los duelos más esperados por los aficionados: un Argentina vs Brasil.

Es por esa razón que ya habría quedado determinado el camino que estas selecciones deberían recorrer para poder enfrentarse, ya que cada una de las semifinales quedarían conformadas por equipos del Grupo A vs el Grupo B y en la otra llave Grupo C vs Grupo D.

Otra forma en la que argentinos y brasileños se midan sería en el partido por el tercer lugar el cual correspondería al sábado 13 de julio de 2024. Para que esto suceda ambos equipos tienen que llegar a semifinales y ser eliminados por sus rivales en dicha ronda.

México (B1) y Estados Unidos (C1) son los otros dos cuadros nacionales que serán cabeza de series en la Copa América que se desarrollará del 20 de junio al 14 de julio en las 14 sedes que fueron anunciadas este 5 de diciembre.

Los partidos de eliminación directa comenzarán el jueves 4 de julio en los cuartos de final y finalizarán el domingo 14 con el partido para definir al campeón.

Además de Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, también estarán en la Copa América las selecciones de Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Panamá, Paraguay, Jamaica y Bolivia.

Falta por conocer si serán Honduras/Costa Rica y Canadá/Trinidad y Tobago los que se unan al selecto listado.