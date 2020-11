Stéphanie Frappart será la primera mujer que arbitrará un partido de la Champions League

La francesa Stéphanie Frappart fue designada por la UEFA este lunes para arbitrar el partido entre la Juventus y el Dynamo de Kiev el próximo miércoles en Liga de Campeones, por lo que se convertirá en la primera mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de clubes europea.

Frappart, de 36 años, ya dirigió la Supercopa de Europa en agosto de 2019, que enfrentó al Liverpool y Chelsea, tras haber sido la primera mujer en arbitrar en la segunda división femenina (2014) y en la Ligue 1 (2019), debutando en octubre con un Lyon-Marsella.

En la escena internacional, la árbitra francesa ya había sido también una pionera al ser la primera en dirigir un partido oficial masculino, el Malta-Letonia el pasado 6 de septiembre en la Liga de las Naciones, y dos partidos de la Europa League, la segunda competición continental del fútbol europeo masculino (Leicester-Zorya el 22 de octubre y Granada-Omonia Nicosia el 26 de noviembre).

En su 12º partido de la temporada 2020-2021, Frappart estará acompañada por un equipo arbitral 100% masculino y francés: Hicham Zakrani y Mehdi Rahmouni como asistentes en las bandas, Karim Abed como cuarto árbitro y Benoît Millot y Willy Delajod en el VAR.

La antigua jugadora del AS Herblay, un equipo de la región parisina, y que comenzó en el arbitraje a los 13 años, ha ido ascendiendo todos los peldaños siguiendo los pasos de las dos pioneras en el arbitraje masculino: la suiza Nicole Petignat, primera mujer en dirigir en la Copa de la UEFA en 2003, y la alemana Bibiana Steinhaus, primera árbitra en un gran campeonato europeo (Bundesliga).

