Supercopa de España: El primer Clásico en Arabia Saudita, los otros equipos y la crítica del futbolista Raúl García por jugar en otro país

La Supercopa de España se disputará por segunda vez en Arabia Saudita después de no haberse podido jugar allí en 2021 a causa de la pandemia del coronavirus y lo hace con un plato fuerte nada más empezar, el clásico entre Real Madrid y Barcelona del miércoles a las 13 horas de Guatemala, el primer duelo oficial de la historia entre los dos conjuntos que se jugará fuera de España.

Barsa y Real Madrid, que acuden a la Supercopa como campeón de Copa del Rey, y como segundo clasificado en la Liga del curso pasado respectivamente, jamás han disputado un clásico oficial fuera de España en toda su historia.

En cambio, hay dos precedentes de amistosos. El más reciente es el que jugaron el 30 de julio de 2017 en el estadio Hard Rock de Miami, donde el conjunto azulgrana se impuso por 3-2 en un partido perteneciente a la International Champions Cup con goles de Leo Messi, Ivan Rakitic y Gerard Piqué. Los goles de los blancos fueron obra de Mateo Kovacic y Marco Asensio.

Pero el primer clásico disputado fuera de España fue el que se jugó el 30 de mayo de 1982 en Barquisimeto (Venezuela), que finalizó con triunfo del Real Madrid por 1-0 con gol de Vicente del Bosque, en un encuentro que sirvió para dirimir el tercer y cuarto puesto del torneo Luis Herrera Campins y que prácticamente no tuvo espectadores.

Los dos conjuntos llegan a Arabia Saudita en situaciones bastante diferentes en Liga y en Europa. Mientras el Real Madrid es el líder destacado de la competición doméstica y está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barsa – con un partido menos – es sexto en la Liga a 17 puntos de los de Carlo Ancelotti y deberá jugar la Liga Europa tras quedar eliminado de la ‘Champions’.

De todas maneras, el Barsa se encuentra en línea ascendente desde la llegada al banquillo de Xavi Hernández y gobierna el palmarés de la Supercopa de España con 13 títulos, dos más que el Real Madrid.

Precisamente, los blancos ganaron la edición del 2020, la primera que se disputó en Arabia Saudí. En esa ocasión se jugó en la ciudad de Yeda y el Real Madrid se impuso en la tanda de penaltis de la final al Atlético tras empatar a cero. El Barça, por su parte, cayó en semifinales ante los ‘colchoneros’ por 2-3 y la derrota supuso la destitución de Ernesto Valverde como técnico.

Esta vez el conjunto del ‘Cholo’ Simeone, que acude a la competición como campeón de Liga del curso pasado, se cruzará en semifinales con el Athletic Club, el actual campeón de la Supercopa al imponerse al Real Madrid y al Barcelona en la edición del 2021, disputada a puerta cerrada en estadios andaluces. Los bilbaínos suman tres títulos en su palmarés y los madrileños, dos.

Ambos se presentan en la Supercopa tras una primera mitad de curso irregular. El Atlético es cuarto a 16 puntos (con un partido menos) del Real Madrid en Liga, aunque consiguió clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones de forma agónica. Por su parte, el Athletic, que juega la Supercopa como finalista de la Copa, es noveno (con un partido más) a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la Liga Europa.

Los cuatros conjuntos, además, a principios de enero se clasificaron para los octavos de final de la Copa del Rey. De hecho, el Athletic Club y el Barça quedaron emparejados en el sorteo de esta ronda.

Raúl García, futbolista del Athletic Club, que jugará el jueves las semifinales ante el Atlético de Madrid, cree que “no tiene sentido” que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí porque los cuatro equipos del torneo “juegan en nuestro país” y, por ello, considera que “tenía que jugarse aquí”.

“Soy muy claro. Que se vaya a otro país a jugar tiene el sentido que todos sabemos que tiene. No tiene sentido irse hasta allí a jugar un partido que tenía que jugarse aquí”, recalcó el jugador navarro en la rueda de prensa que ofreció este lunes tras el entrenamiento desarrollado en Lezama.

Raúl, que se confesó “de los de antes”, cree que “el fútbol ha cambiado en el sentido de que no se piensa en el aficionado” y que “lo que importa es generar e intentar sacar patrocinios”.

‼️😤 Raúl García, EN CONTRA de que la #Supercopa de España se juegue en Arabia: ❌ "No tiene sentido" 😡 "En el fútbol de ahora NO se piensa en el aficionado" 🤑 "Ahora importa generar" 💔 "Nos olvidamos de lo básico: del ambiente que hace que los partidos sean diferentes" pic.twitter.com/puHvC6fz4d — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 10, 2022

“Nos estamos olvidando de lo básico en el fútbol que es el ambiente, que la afición disfrute con la familia, que los horarios sean los mas cómodos para todos. No es que lo diga yo, es que se ve. Es mi trabajo, me dedico a esto, pero de cuando empecé a ahora ha cambiado mucho, y a mi me da pena”, confesó.

El colegiado José Luis Munuera Montero será el encargado de dirigir el Clásico, mientras que Guillermo Cuadra Fernández arbitrará el jueves el Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao, informó la Real Federación Española de Fútbol.