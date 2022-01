Rafael Nadal sobre Novak Djokovic: “La justicia ha hablado y tiene todo el derecho a participar”

“Me parece perfecto que Djokovic pueda competir. Me parece correcto, la justicia tiene que hablar en este caso y yo siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas”, dijo Nadal, en el programa “Más que Uno” de Onda Cero.

“Se ha montado un circo alrededor de muchas historias; pero, más allá de que pueda estar de acuerdo con Djokovic, sin duda la justicia ha hablado y tiene derecho a participar en el Open de Australia y es lo más justo que lo haga. Le deseo toda la suerte”. siguió.

Nadal fue sincero al afirmar: “A nivel personal, prefiero mucho más que no juegue, pero al final es una realidad que el deporte es deporte y se mueven muchos intereses alrededor. Todo es mucho mejor cuando los mejores pueden estar jugando”.

El tenista español considera, además, que la polémica entorno a la decisión de Djokovic de no vacunarse y la posterior negativa del gobierno australiano a permitirle la estancia en el país se ha desbordado, sobre todo en las redes sociales.

“Las redes sociales han radicalizado el mundo y hay carta libre para decir lo que después en la cara, en la calle, la gente no te dice”, certificó Nadal.

