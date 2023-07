¡Suspendido! Plantilla del Barcelona sufre gastroenteritis y no podrá jugar ante la Juventus

El duelo entonces, el primero de la pretemporada por Estados Unidos para el equipo azulgrana y la Juventus, finalmente no se disputará.

El cuadro que dirige Xavi Hernández disputará su segundo partido de preparación contra el Arsenal el 26 de julio, luego contra el Real Madrid el 29 y finalizará contra el Milán el 2 de agosto en Las Vegas.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023