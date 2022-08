Técnico del Manchester United le aplicaría un ejemplar castigo a Cristiano Ronaldo tras actos de indisciplina

Bajo las ordenes de Ralf Rangnick, el portugués iba a ser suplente en el clásico contra el Manchester City la temporada pasada y días después de que esto se diera a conocer, el futbolista acusó una lesión y voló a Portugal para estar con su familia. Por eso, ni siquiera estuvo presente el día que su equipo fue superado 4-1 en el derby.

Ronaldo no tuvo un regreso soñado al United, club al que arribó después de su último paso por la Juventus. Su objetivo era volver a conquistar grandes títulos, pero en la primera campaña los Red Dévils se marcharon pronto de la Champions League (en octavos de final contra Atlético de Madrid) y quedaron sextos en la Premier, por lo que este año disputarán la Europa League, torneo menor para las aspiraciones de CR7.

Según detalló la prensa inglesa, el futbolista sigue meditando la posibilidad de irse en el caso de alcanzar un acuerdo con un club que cumpla con sus expectativas, siendo prioritaria que la entidad participe de la Champions League, la competencia más importante del Viejo Continente.

De momento parece que las ofertas no llegarán, sobre todo después de que PSG y Bayern Múnich reconocieran haber descartado su fichaje por diversos motivos. El apellido del portugués sonó también en Atlético de Madrid, Chelsea y Barcelona.

