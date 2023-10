Termina la temporada regular para Lionel Messi y el Inter Miami al quedarse fuera de los playoffs de la MLS

El Inter, que necesitaba ganar para asegurarse seguir con vida, se quedó en el decimocuarto lugar de la Conferencia Este con 33 puntos.

Aunque le quedan dos partidos por jugar, el equipo que dirige Gerardo Martino se encuentra a siete puntos de la novena plaza, la última que da acceso a playoffs, que ostenta el DC United.

Messi, que volvía tras cuatro partidos de baja, lució fuera de ritmo y no pudo ser esta vez el salvador de Miami, que encajó la primera derrota en los 13 partidos en los que ha contado sobre el césped con el capitán albiceleste.

El Inter gozó de enormes oportunidades de gol, especialmente tres disparos a los postes en los primeros 24 minutos, pero en la segunda mitad resintió el cansancio frente a un Cincinnati que, aunque ya estaba clasificado como líder general, estaba muy motivado por sacar del camino al que podría haber sido un envenenado rival en playoffs.

A su llegada a mediados de julio, el astro de Rosario convirtió al Inter, entonces el peor equipo de la MLS, en un equipo temible y lo catapultó hasta el primer trofeo de su historia en la Leagues Cup al lado de sus exsocios del Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pero los problemas físicos que comenzó a sufrir en septiembre, aunados a los de otros compañeros como Alba en un calendario muy apretado, llevó a que el Inter se quedara primero sin un segundo título en la final de la US Open Cup y a que se arruinaran las ilusiones de clasificar a la postemporada.

Aunque hubiera sumado los tres puntos ante Cincinnati, el Inter hubiera necesitado ganar sus dos últimos partidos ante Charlotte y esperar que le beneficiaran los resultados de otros cinco equipos.

Con Messi sentado en el banco de Miami, al lado del palco de celebridades como el productor argentino Bizarrap y los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma, el Inter arrancó el juego con el control casi absoluto de la pelota y las mejores ocasiones de la primera mitad.

A los nueve minutos, un lanzamiento de córner terminó en los pies del joven central argentino Tomás Avilés, que remató una fuerte volea que se estrelló contra el travesaño.

Después fue el delantero venezolano Josef Martínez quien disparó a la madera desde el pico izquierdo del área visitante.

