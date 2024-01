The Best 2023: ¿Por quiénes votaron José Pinto y Luis Fernando Tena en el premio de la Fifa que ganó Messi?

Este lunes 15 de enero se llevó a cabo la gala del premio The Best 2023, la cual terminó con Lionel Messi como el jugador galardonado de la noche en Londres.

Esto pronto fue aclarado cuando la Fifa desveló cómo se tomaron en cuenta los votos. Para decidir al ganador al premio The Best 2023 fueron capitanes de selecciones, entrenadores, periodistas y aficionados los que incidieron para que Messi se quedara con el galardón pese a que no igualó el año del noruego.

Así mismo, el ente que rige el futbol a nivel mundial también mostró quiénes fueron los responsables de cada voto y a diferencia del Balón de Oro, en esta ocasión Guatemala sí tuvo representación.

Los que votaron por la Selección de Guatemala fueron José Carlos Pinto y Luis Fernando Tena en su oficio como capitán y entrenador respectivamente, sin embargo, sus opiniones variaron considerablemente.

José Carlos Pinto dio el primer lugar a Lionel Messi, considerando que fue el mejor jugador del año en el 2023. En segundo lugar ubicó a Kylian Mbappé y su tercer lugar fue el belga Kevin De Bruyne, dejando fuera de su top 3 a Erling Haaland.

Luis Fernando Tena por su parte discrepó bastante de la opinión del capitán de la Bicolor, ya que no coincidieron en ningún futbolista.

El técnico mexicano votó primero a Erling Haaland, segundo a Bernardo Silva y en tercera casilla a İlkay Gündoğan.

La Selección de Guatemala jugó el sábado 13 de enero su primer partido del año 2024. El resultado fue una derrota de 0-1 ante la Selección de Islandia, sin embargo, pese al resultado, y a la falta de gol de la Bicolor (tiene tres meses de no anotar contra un rival), Luis Fernando Tena le restó importancia al hecho e indicó que la planificación apunta a junio, cuando inicie la eliminatoria rumbo al mundial y se jueguen los “partidos importantes”.