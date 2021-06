Thomas Pesquet, el astronauta francés que vio a su selección ante Portugal desde la Estación Espacial Internacional

El famoso astronauta francés Thomas Pesquet, publicó fotografías desde la Estación Espacial Internacional apoyando a su selección ante Portugal en el duelo de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2020.

Pesquet es un fanático del delantero Kylian Mbappé y del equipo de Didier Deschamps. “No tuvimos el grupo más fácil de jugar en esta edición de la Eurocopa, pero eso solo hace que los partidos sean más interesantes”, escribió un primer mensaje en sus redes sociales.

El cosmonauta labora para la Agencia Espacial Europea (ESA) y en la actualidad están en una misión que consiste en una caminata espacial para actualizar un suministro de energía específico.

Pesquet siguió el vibrante empate entre Francia y Portugal desde la estación que está a unos 400 kilómetros de la atmósfera de la tierra. No se perdió ningún detalle del juego ni tampoco de los cuatro goles de penal que anotaron Karim Benzema y Cristiano Ronaldo para el empate definitivo 2-2.

Watching #FRA #POR. We 🟦🐓 didn't have the easiest group to play in this edition of the #EURO2020 but that only makes the matches more interesting! https://t.co/MsWFm7uq2l pic.twitter.com/DfEGM1mKu8

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) June 23, 2021