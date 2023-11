“Tiene el pelo de Messi”: Las reacciones a la estatua de Cristiano Ronaldo en su nuevo museo en Arabia

“Como que las estatuas no se llevan bien con El Bicho”, escribió un aficionado, haciendo referencia a la escultura que un artista hizo para el portugués hace algunos años y que se mantiene en el aeropuerto de la isla de Madeira.

Pero entre los comentarios más llamativos están los que compararon la estatua con los argentinos Lionel Messi y Paulo Dybala.



“Tiene el pelo de Messi” y “Se parece más a Dybala”, fueron esos comentarios que inundaron las redes sociales.

Fuera de esas expresiones, el portugués se mostró contento y orgulloso de exhibir sus más grandes logros en Riad.

“Esta es mi historia, mi museo de CR7 está abierto ahora en Riad”, escribió Ronaldo en su cuenta de Instagram.

El museo cuenta con copias de los principales galardones que el portugués cosechó con sus equipos y con su selección. La exhibición está ubicada en la zona de Boulevard City y está abierto al público desde el miércoles 22 de noviembre.

أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في #بوليفارد_سيتي 😍❤️

The legacy of football Cristiano Ronaldo inaugurates the CR7 museum that features his life story …😍🇸🇦

