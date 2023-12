‘Tiene más de 25 años…’, el dardo de Mesut Özil a Leonardo DiCaprio por defender al Arsenal

La controvertida declaración se enmarca en un diálogo donde DiCaprio cuestiona la superioridad de los futbolistas de la Premier League frente a los jugadores de baloncesto estadounidenses. La respuesta del alemán generó sorpresa y admiración, destacando su astucia para defender a los Gunners.

El gesto de Özil no solo resalta su lealtad al Arsenal, donde forjó una conexión especial durante siete temporadas, sino también su aguda observación sobre la vida sentimental de DiCaprio. La ruptura reciente del actor con la modelo Camilla Morrone, sumada a anteriores separaciones con figuras destacadas, se convierten en elementos que Özil utiliza para teñir su respuesta con una sutil ironía.

El rendimiento deportivo de Özil alcanzó su punto álgido en el Arsenal, donde participó en 254 partidos, distribuyó 78 asistencias y anotó 44 goles. Su contribución fue vital en la conquista de cuatro FA Cups y cuatro Community Shield.

