Tigres vs Bayern: Manuel Neuer admite que tiene malos recuerdos de André-Pierre Gignac

Gignac y Neuer se vuelve a enfrentar en una competición. Esta vez con sus clubes. Foto Prensa Libre: AFP.

“Tenemos malos recuerdos de Gignac – André-Pierre -, pero bueno, ahora jugamos con el club, no en la Selección. Gignac está en Tigres, pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo y trataremos de alejarlo del área penal y no darle oportunidad de gol”, comentó el guardameta del Bayern de Múnich, Manuel Neuer.

Las declaraciones del portero alemán las ofreció en la conferencia de prensa antes de la final del Mundial de Clubes que se disputa este once de febrero a las 12 horas en Qatar. El equipo bávaro va tras su segundo título en esta competición. El primero lo ganó en 2013.

Gignac, en noviembre de 2015, antes de la Eurocopa, jugó con Francia ante Alemania en el Stade de France. Aquel día el delantero de Tigres ingresó de cambio y al minuto 86 marcó un golazo de cabeza el cual festejó haciendo la seña de los Libres y Lokos, una barra de aficionados de este equipo.

Gignac, quien tenía apenas cuatro meses de haber llegado a Tigres, saltó de la banca al 69′ por Oliver Giroud; Blase Matuidi recibió la pelota por la banda izquierda y centró para que el ariete entrara solo y rematara para su anotación ante un Neuer que no lo podía creer.