Tiró la hielera, lanzó patadas… así fue la reacción del técnico del Alavés en la anotación de Lucas Vázquez

Mientras que los jugadores del Madrid festejaban la anotación, el técnico García vivió un momento de enojo, donde primero lanzó al suelo la hielera del equipo y después tomó de los hombros a un jugador de la banca.

El arrebato siguió cuando se quitó la chumpa y la lanzó al suelo, segundos después fue la gorra cuando se dirigió a la banda para sentarse, donde siguió mostrando su enojo al lanzar patadas al aire.

El Alavés se ubica en el puesto 16 de tabla de posiciones y en 18 jornadas solo ha logrado ganar cuatro partidos, además de empatar la misma cantidad y la derrota contra el Real Madrid fue la número 10.

“Es doloroso”

Luis García Plaza, expresó tras perder ante el Real Madrid en el descuento (0-1) que lo que ocurrió en el citado partido de la Primera división española “no puede ser más doloroso; y no puede pasar”.

El madrileño interpretó en rueda de prensa que su equipo estuvo bien ante once jugadores y destacó que leyeron “muy bien su manera de jugar”.

“Contra diez no hemos estado bien en ataque, pero en defensa no sufrimos y el gol es lo que más me enfada”, añadió el preparador, que incidió en que “no puede rematar un jugador solo”.

“Esos puntos nos hacen daño al final de temporada y tendríamos que llevar 20 puntos o más”, consideró el técnico, que matizó que hay que “levantarse y aprender y seguir trabajando como hasta ahora”.

“Si llegas así al minuto 90 tienes que puntuar. Nadie se acuerda de esto después y ‘chapó’ a los jugadores por la interpretación del partido”, remarcó Luis García Plaza.