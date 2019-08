Tite dice que Neymar está “tranquilo” y a la espera de su salida del PSG

Tite asegura que le ha dicho a Neymar que debe tomar una buena decisión para su futuro. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Le pregunté sobre cómo estaba emocionalmente con toda esa situación y me dijo: ‘Estoy tranquilo, sé que hay un encaminamiento y ahora espero al PSG para la definición'”, expresó Tite en una rueda de prensa en Río de Janeiro, tras hablar con el futbolista por teléfono.

El técnico convocó al atacante para los dos amistosos de septiembre contra Colombia y Perú, en Estados Unidos, a pesar de que no juega un partido desde que se lesionó con la selección en junio pasado en un amistoso que le impidió disputr la Copa América de Brasil 2019.

“Me dijo que estaba feliz, trabajando desde hace algún un tiempo y que no hacía trabajos tácticos, pero que estaba bien”, dijo Tite, quien admitió que no puede prescindir de un jugador “del nivel y de la calidad” de Neymar.

El delantero del PSG se encuentra en un momento delicado, pues su deseo es salir del club galo, al que llegó en 2017 procedente del Barcelona por una cantidad récord de 222 millones de euros, pero las negociaciones abiertas con el club español para su regreso parecen estar estancadas.

El seleccionador subrayó que no se siente a gusto “éticamente” para sugerir un destino para su pupilo porque “él tiene autonomía para decidir su camino”.

“Espero que tenga luz para escoger el mejor camino, pero no tengo derecho a decir: ‘ve allí o ve aquí’. Él tiene a su gente, su equipo, y él tendrá la última palabra. No me compete a mí”, manifestó.

Por otro lado, ante las dudas levantadas sobre su recuperación de la lesión en el tobillo derecho, el preparador físico de la selección Fábio Mahseredjian garantizó que el delantero se entrena en campo desde el pasado 15 de julio y que está “en plenas condiciones” para jugar.

Sobre la ausencia de Marcelo, al que ya dejó fuera de la Copa América, afirmó que “no tiene absolutamente nada” contra el lateral del Real Madrid, por el que declaró su “admiración” por su “calidad técnica excepcional”.

“Me duele dejarlo por fuera. Ahora necesitamos dar secuencia a Alex Sandro, pero estamos observando (…) Damos oportunidades en función del desempeño del jugador”, señaló.

La Canarinha jugará ante Colombia el 6 de septiembre en el Hard Rock Stadium de Miami y cuatro días después contra Perú en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Serán los dos primeros partidos del combinado verde-amarillo tras ganar su novena Copa América el pasado 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, precisamente ante el equipo peruano.

