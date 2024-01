“Todos quieren pelearse conmigo”: Las polémicas declaraciones de Vinicius después de ganar la Supercopa con el Real Madrid

“Estoy muy contento por el título, los goles y como hemos jugado. He dado las gracias a mis fisios desde casa, a los del Madrid, a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me han dado la confianza para llegar en mi mejor versión. Las cosas que pasan dentro del campo se quedan ahí. Ancelotti siempre está para ayudarme. Aprendo en cada partido. Quiero ser una persona mejor, pero también lo quiero dar todo por el equipo”, reconoció en la primera parte de su intervención.

“Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, ya que saben que van a salir en la prensa. Intento estar centrado en el partido para hacerlo bien. No soy un santo. A veces hablo demasiado o hago regates que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar. Ancelotti y mis compañeros me están enseñando”, resaltó el brasileño.

“Es mi ídolo. La gente de Arabia Saudí me tiene mucho cariño. Estoy muy feliz por lo que hemos hecho hoy. Jugar contra el Barcelona no es fácil y hemos hecho un partido casi perfecto. Para estar perfecto no tendríamos que haber encajado el gol de Lewandowski”, agregó luego de ser preguntado por la celebración dedicada a Cristiano Ronaldo, misma que reflejó la conexión especial con los aficionados sauditas.

En la misma línea, a pesar de la satisfacción por el rendimiento frente al Barcelona, subrayó la necesidad de continuar mejorando, destacando la importancia de mantenerse como favoritos a pesar de las lesiones sufridas. “Estamos en enero y se debe mejor. Hay que seguir jugando como lo estamos haciendo. Solo hemos perdido un partido y sobre todo después de tantas lesiones. Hay que seguir en esta línea para hacer bien las cosas porque nosotros siempre tenemos que estar como favoritos”, dijo.

Ante las especulaciones sobre las posibles llegadas de Mbappé o Haaland, Vinicius mantuvo la neutralidad al atribuir las decisiones de fichajes al presidente del club. Destacó la satisfacción del equipo actual y su enfoque en la Copa del Rey, advirtiendo que la victoria en la Supercopa perdería significado si no mantienen el rendimiento en futuros desafíos.

-Celebran juntos-

Entre todo el júbilo que desató la consecución del campeonato para el Real Madrid, un momento en particular destacó por encima del resto.

Este se produjo al finalizar el encuentro, cuando el inglés Jude Bellingham, caminó hacia un sector de la afición en el estadio de la Universidad Rey Saúd Al-Awwal Park, de Riad, en Arabia Saudita, y les pidió que le pasaran la curiosa pancarta que estuvieron ondeando durante la duración del encuentro.

En ella se podía ver una imagen editada de él, Vinicius y Rodrygo, vestidos y ambientados en el estilo del popular videojuego, Grand Theft Auto. Una vez con el banner en las manos, Bellingham, la levantó al aire y festejó con ella. Solo para después llamar a Vini y Rodry para poder fotografiarse los tres juntos.

De este modo, el exBorussia Dortmund festejó su primer título con la elástica blanca, reconociendo que se siente “absolutamente encantador” poder conseguirlo.

Xavi ofrece disculpas

Otra de las reacciones post final de Supercopa, es la que tuvo el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, al pedir perdón a su afición luego del resultado final.

“Por mi cabeza pasa decepción, tristeza… es el fútbol y nos toca la cara amarga. Teníamos ilusión. Nos ha salido el peor partido de todos. Hemos tenido opción de recortar, pero el 3-1 nos ha puesto mal las cosas otra vez. El Real Madrid nos ha hecho daño con sus contras y transiciones… Pedir disculpas a la afición. Hemos dado la peor cara. Hay que reponerse. He vivido muchas derrotas y nos hemos repuesto. El Barça volverá, volverá”, dijo visiblemente afectado por el marcador.