Tottenham vuelve al liderato y Cavani lidera la remontada del United

El Tottenham alcanzó al Liverpool en el liderato de la Premier League tras sumar un punto este domingo en el empate sin goles ante el Chelsea (3º), en una jornada en la que el uruguayo Edinson Cavani lideró la remontada del Manchester United (7º) en Southampton (5º) con dos goles y una asistencia.

El ‘Matador’ saltó a la cancha tras el descanso, cuando los locales dominaban en el marcador por 2-0, con goles del polaco Jan Bednarek (23) y James Ward-Prowse (33).

Pero justo cuando se llegaba a la hora de juego, Cavani ofreció el primer tanto a Bruno Fernandes, con un centro desde la derecha, que el portugués remató a la red a la altura del punto de penal (59).

Con mucho trabajo pudimos ganar un partido muy difícil, a seguir trabajando muchachos! 💪

With a lot of effort we won a difficult game, let's keep working hard lads! 💪 🔴 #MUFC @ManUtd @premierleague #SOUMUN pic.twitter.com/CT7LwYs83u

