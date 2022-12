Tras muerte de Pelé, famosos y personajes de todo el mundo extienden sus condolencias

La noticia del deceso Pelé fue revelada durante la tarde (horario Guatemala) del 29 de diciembre a través de una publicación en Instagram que hizo su hija, Kely do Nascimento. En la imagen de la red social se pudieron ver las manos de los hijos del exfutbolista sobre él.

“Todo lo que somos es por ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, compartía do Nascimento en su publicación donde despedía a su padre quien llegó a los 82 años.

Los méritos de Pelé, cimentados en la pasión, el talento y el compromiso, llevaron a que el exdelantero se convirtiera en esa leyenda que dejó en alto el nombre de Brasil tras haber ganado tres copas del mundo, y haber jugado para el Santos F.C. en su país como el New York Cosmos de Estados Unidos.

La admiración a la carrera del deportista trascendió más allá del fútbol y su partida lo demuestra. Minutos después y a horas de revelarse el deceso, figuras públicas del entretenimiento, así como del deporte e incluso la política han compartido su pésame en redes sociales.

Luego de haberse llevado la copa FIFA a Argentina tras una cardiaca final mundialista en un partido contra Brasil, el jugador Leonel Messi compartió en su perfil de Instagram tres fotografías. Dos de ellas junto a Pelé (en una lo abraza), y la tercera aparece el fallecido exdelantero celebrando en un partido. “Descansa en paz”: tres palabras del ídolo argentino para despedir al brasileño.

El astro Cristiano Ronaldo también acudió a Instagram para despedir al Rey Pelé: “Un simple ‘adiós’ al eterno Pelé no será suficiente para expresar el dolor que tiene el mundo del fútbol en este momento. Una inspiración para tantos millones, un referente de antes, ahora y siempre”, expresó el delantero portugués quien aparece en una fotografía junto a Pelé en la publicación.

Fuera del mundo deportista, las condolencias resonaron desde los perfiles de Twitter de varios políticos. Por su parte, Lula Da Silva, recién electo presidente de Brasil, dejó ver una nostalgia patriótica ante la muerte del legendario delantero.

“Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él. Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: ‘Pelé’”, dijo el político en un mensaje dentro de un extenso hilo de Twitter.

El expresidente estadounidense Barack Obama quien se refirió a Pelé como uno de los atletas más reconocidos en el mundo que “entendió el poder de los deportes para acercar a la gente”.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022