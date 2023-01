Uefa aprueba nuevo formato para la Eurocopa, Liga de Naciones y clasificación al Mundial 2026

Para ello se adopta “un formato más compacto de los Clasificatorios Europeos da como resultado unas eliminatorias más atractivas sin que aumente el número total de partidos”.

Los vencedores de los 12 grupos se clasificarán directamente para el Mundial y la Eurocopa, así como los mejores segundos.

El resto de segundos clasificados de cada llave disputarán una repesca contra equipos clasificados a través de la Liga de Naciones de la UEFA.

Con la ampliación del Mundial a 48 equipos en 2026, por los 32 hasta ahora, Europa aportará 16 selecciones, tres más de los que participaron en Catar-2022. El número de equipos participantes en la Eurocopa-2028 se mantiene en 24, confirmó la confederación europea.

Respecto a la Liga de Naciones, la nueva competición creada por la UEFA en 2018 como sustituto de los amistosos, el formato se modifica para incluir unos cuartos de final a ida y vuelta, conservando la ‘Final 4’ (semifinales y final) a partido único en junio.

🇬🇷 The #UEFAExCo decided to relocate the 2023 UEFA #SuperCup from Kazan, Russia, to Athens, Greece.

⚽ The game will be played at the Georgios Karaiskakis Stadium in the Greek capital on Wednesday 16 August at 21:00 CET: ⬇️

— UEFA (@UEFA) January 25, 2023