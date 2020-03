Coronavirus: La Champions League y la Europa League son aplazadas hasta nueva orden

“La Uefa ha tomado formalmente la decisión de aplazar las finales de clubes de la Uefa que estaban programadas para mayo de 2020”, indicó la instancia este lunes en un comunicado.

“No se ha tomado aún una decisión sobre las nuevas fechas. El grupo de trabajo, establecido la semana pasada (…) analizará las opciones disponibles. El grupo ya ha comenzado a examinar el calendario. Los anuncios se harán en su debido momento”, precisó la Uefa.

La final de la Liga de Campeones masculina estaba inicialmente prevista en Estambul el 30 de mayo de 2020, tres días después de la final de la Europa League en Gdansk (Polonia) el 27 de mayo. La final de la ‘Champions’ femenina estaba programada en Viena el 24 de mayo.

En una reunión de crisis celebrada la semana pasada, la Uefa ya decidió aplazar la Eurocopa al verano (boreal) del 2021 y suspender todas sus competiciones de clubes “hasta nueva orden” frente a la propagación del coronavirus.

