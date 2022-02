Un doblete de Giroud decide para el AC Milan el Derby della Madonnina ante el Inter

Titular por la ausencia del sueco Zlatan Ibrahimovic, que está de baja por molestias en el tendón de Aquiles, Giroud empezó la remontada en el 75 después de rematar un balón tas ser asistido por el español Brahim Díaz.

De esta manera, el francés ponía la igualada después de que el croata Ivan Perisic perforara la portería milanista con una volea (38).

Los hombres de Stefano Pioli desplegaron su mejor versión de la temporada y siguieron con la ofensiva hasta que Giroud, en un medio giro genial en el área, logró el tanto del triunfo (78).

El ex del Chelsea y del Montpellier, que ha marcado ocho goles en esta temporada -siete en la Serie A y uno en Copa- se mostró eufórico tras el encuentro.

“Estaba un poco frustrado en la primera parte, como todo el equipo porque no estábamos jugando bien. Pero, en la segunda, volvimos al partido y esperaba tener una o dos oportunidades en el área”, declaró Giroud a la cadena DAZN.

“El primero fue un poco con suerte, pero fue un gran pase de Cala (Davide Calabria). Estoy contento y orgulloso de este equipo que nunca se resigna”, agregó el francés, exultante por el triunfo.

“Respecto al título, estamos en la carrera, pero todavía quedan muchos partidos y el Inter sigue por delante”, concluyó Giroud.

Su compatriota, el portero Mike Maignan, también tuvo una excelente actuación. Primero, despejó un balón del croata Marcelo Brozovic (12); después, desbarató una clara ocasión del neerlandés Denzel Dumfries (28) y, más tarde, se interpuso en una tentativa del argentino Lautaro Martínez (37).

El ritmo del Inter decayó de intensidad después de que Simone Inzaghi sacara del terreno de juego a Martínez, Perisic y el turco Hakan Calhanoglu.

Durante los minutos finales, la tensión se palpó dentro del terreno, con una serie de faltas flagrantes como la que hizo el francés Theo Hernández (AC Milan), quien terminó expulsado instantes antes del final del duelo.

En el otro partido de la jornada de este sábado, la Roma (6º) no pasó de las tablas (0-0) en su Estadio Olímpico ante el Génova (13º).

