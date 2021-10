Un doblete de Vinicius impulsa al Real Madrid ante el Elche

El conjunto de Carlo Ancelotti, que este sábado decidió dar descanso a Benzema y metió a Mariano en su lugar, acabó imponiendo su pegada ante un Elche que no dudó en llevar la iniciativa en varias fases del encuentro, pero acabó con diez por la expulsión de Raúl Guti por doble amonestación (63).

El equipo local avisó con un disparo del argentino Lucas Boyé, que repelió el meta merengue Thibaut Courtois (19).

El equipo blanco dominó en los primeros compases del partido, apoyado en las entradas por los costados de Rodrygo y Vinicius, que encontró pronto el camino del gol.

El extremo brasileño recibió un pase de tacón de Mariano para meterse en el área y soltar un disparo cruzado haciendo el 1-0 (22).

Con el marcador a favor, el Real Madrid pareció dar un paso atrás y buscar sólo el contraataque ante un Elche que vivió sus mejores momentos de la primera parte.

Boyé, el hombre más peligroso del Elche, volvió a poner a prueba a Courtois con otro disparo lejano (38).

El argentino, que mantuvo un arduo duelo con el central blanco Militao, fue un constante dolor de cabeza para del Real Madrid, que a la vuelta del descanso volvió al ataque.

Los blancos salieron dispuestos a tratar de sentenciar el encuentro, pero les costaba superar la presión del Elche, que tampoco renunciaba al ataque hasta que llegó la expulsión de Raúl Guti.

En inferioridad numérica, el Elche se cerró atrás fiando sus opciones al contraataque, mientras el Real Madrid atacó más y encontró el segundo tanto.

Vinicius aprovechó un pase en profundidad de Modric para internarse en el área y cruzar sobre la salida de Casilla para poner el 2-0 definitivo (72).

