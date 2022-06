Un grande de España se ha puesto en contacto con el argentino Ángel Di María para que se una a su proyecto para la próxima temporada

Ángel di María entra en escena . El Barcelona sigue paralizado en cuanto a fichajes se refiere. Su situación económica no le permite meterse en nuevas operaciones porque no tiene dinero para financiarlas ni Fair Play Financiero para encajarlas. A nte esta situación, el club se va protegiendo ante lo que pueda suceder en el futuro y ahí es donde ha entrado ahora el nombre de Di María.

Interés por Raphinha

Por otra parte, el club tiene ‘bloqueado’ a Raphinha. El brasileño y el Leeds saben del interés del Barcelona. El futbolista está dispuesto a esperar a que el club azulgrana haga un movimiento de mercado y realice una oferta, algo que ahora mismo no puede. Raphinha aguantará, pero su espera no será eterna. Y mientras no llegan los millones, la Dirección Deportiva no tiene la certeza de que puedan pujar por el futbolista.

Di María llegaría libre

Ante esta situación, el club se ha movido en busca de opciones ‘low cost’. Una de ellas es la de Ángel di María. El argentino queda libre el próximo 30 de junio ya que acaba contrato y no va a renovar por el PSG. La Dirección Deportiva azulgrana ya ha hablado con él y le ha expresado su interés y que podría hacerle una oferta en las próximas semanas.

La Juventus, al acecho

Di María está dispuesto a esperar y no tomar una decisión rápida. Hay otros clubes que se han interesado por él como es el caso de la Juventus, pero al argentino le agrada la idea de jugar en el Barcelona y por ello dilatará su decisión. Habrá que ver si el club azulgrana ya ha resuelto sus problemas económicos, un tema que se está dilatando peligrosamente en el tiempo.