¡Un lujo! Antes del Gran Premio de Gran Bretaña los hermanos Márquez visitan a Pep Guardiola en un entreno del Manchester City

El ganador de seis títulos de Moto GP tuvo palabras de admiración para el entrenador del Manchester City: “Pep Guardiola es una de esas personas que tratas de analizar, de aprender de él, de su forma de ser, de su forma de hablar y de su forma de entrenar… es un entrenador, pero para mí la forma en que lo hace es impresionante. Fue una bonita charla con él y aprendimos algunas cosas.

“La pasión es lo más importante, y las cosas que se pueden compartir entre los dos: la experiencia, la presión, todas estas cosas. Hablamos un poco con Pep sobre estas cosas, y me interesó mucho entender cómo gestiona todas estas cosas”, continuó Marc.

El entrenador del City, Pep Guardiola, se mostró ilusionado con la visita de Marc Márquez y su hermano:”Tenemos la suerte de tener a Marc aquí, que ha llegado bajo el sol y normalmente aquí hay niebla o llueve. Pero ha sido bonito recibir a un campeón del mundo como él, tener el placer de que nos visite y compartir unos momentos. Es un honor, así que gracias por venir.”

Not a bad way to spend a Wednesday afternoon, right @marcmarquez93 @alexmarquez73? 🙌

The Marquez brothers had a blast at @ManCity headquarters as well as meeting the players and manager @PepTeam 😎#MotoGP pic.twitter.com/TCOm60S8Bc

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 25, 2021