Van Gaal: ¿Cuántas Champions ha ganado el Barsa con el que dicen que es el mejor del mundo?

Louis van Gaal, extécnico del Barcelona. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El periodista Diego Torres lo cuestionó: “¿No piensa que el fútbol se ha automatizado de tal manera que ya solo impera ese espíritu de colaboración, porque el héroe individual es más incapaz de resolver problemas que hace 20 años?”.

A lo que van Gaal, extécnico del Barcelona respondió: “No lo creo. Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”.

Lee también: El conmovedor mensaje de Marta: “Tienes que llorar al principio para sonreír al final”

Sobre quién es el mejor jugador de equipo que ha visto en esta temporada, el holandés de 67 años dijo que era James Milner. “En la final de la Champions jugó como defensa y como centrocampista. Es fantástico que pueda ofrecer eso a los 33 años. ¿Y los delanteros? Todos juegan para el equipo. Salah, Firmino y Mané trabajan muy duro en defensa porque Klopp quiere presionar. Hasta hace unos meses vio la luz: comprendió que presionar no es siempre lo correcto. Depende de las condiciones”, dijo.

Van Gaal, también exfutbolista, se desempeñaba como centrocampista y defendió la camiseta de equipos como el Ajax de Ámsterdam, Royal Antwerp, Stormvogels, y Sparta Rotterdam.

Louis aseguró que no le gustan ni Messi ni Neymar como jugadores de equipo, pero que indiscutiblemente, de manera individual, el argentino es el mejor del mundo.

Fui a ver al gran Louis van Gaal en busca de una lección magistral sobre la revolución del fútbol holandés pero… https://t.co/sbWCBwGUq6 — Diego Torres Romano (@diegotorresro) June 24, 2019

Contenido relacionado

> Neymar visita a sus compañeros de la selección brasileña en Sao Paulo

> Tite: “El VAR estuvo correcto. No tengo nada que reclamar. Hubo justicia”

> Venezuela y el VAR frenan al favorito Brasil en la Copa América