Verón: “En Argentina todos quieren jugar del centro del campo para arriba”

“Lamentablemente los chicos, y yo que estoy en un club lo veo cuando voy por las provincias en busca de jugadores, todos quieren jugar del centro del campo para arriba. Es difícil buenos defensas o centrocampistas defensivos”, afirmó Verón en perfecto italiano en una entrevista a la televisión italiana “Sky Sport”.

“No quiero decir que no hay jugadores argentinos fuertes en defensa, pero en el pasado había muchos, como Fabián Ayala, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Javier Zanetti, Mauricio Pochettino, Diego Simeone”, prosiguió.

Un fenómeno que, según Verón, puede tener como explicación el hecho de que los niños argentinos hayan crecido con ídolos como Lionel Messi o Sergio Kun Agüero.

“Ahora hay posiciones que los chicos argentinos no ven. Está claro que al ver a Messi, Agüero, Ángel Di María, Lautaro Martínez, los jóvenes quieren jugar en esas posiciones”, aseguró.

Verón se refirió además a la situación que vive Argentina por la alarma por el coronavirus y reconoció que es “un momento un poco duro”.

“Llevamos una semana con el fútbol parado. La situación comenzó a volverse un poco dura. Ayer el Gobierno dio la cuarentena total, no podemos salir de casa. El club está cerrado, vamos interactuando con los chicos que están en casas, tratando de pasar entrenamientos a los chicos”, dijo.

