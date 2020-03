‘You’ll never walk alone’ en las radios para alejar al coronavirus

‘You’ll never walk alone’ (‘Nunca caminarás solo’), emblemático tema de los aficionados del Liverpool, fue difundido de forma simultánea por 180 estaciones europeas, anunció en Twitter Sander Hoogendoorn, un DJ holandés de la radio 3FM promotor de la iniciativa.

El DJ hizo un llamado al máximo de radios para que se uniesen y emitiesen el clásico del grupo británico Gerry & The Pacemakers como símbolo de esperanza y solidaridad contra la pandemia del COVID-19.

La iniciativa, seguida especialmente por la BBC radio 1, recibió el aplauso de multitud de internautas por toda Europa.

Que el You’ll never walk alone sea el himno de unión contra el Coronavirus no sorprende a nadie. Simplemente espectacular. pic.twitter.com/96XOkP81Hc

— Ángel Hernández (@AngelHernandz7) March 20, 2020