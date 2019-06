Verratti permite la remontada de Italia frente a Bosnia

El jugador del París Saint-Germain apareció como salvador en el minuto 86, recibiendo un pase en el área de Lorenzo Insigne y colocando el balón, entre una nube de rivales, ajustado al palo del arco de los visitantes.

Insigne había empatado el partido provisionalmente en el inicio de la segunda mitad (46), rematando de volea desde la frontal del área un saque de esquina lanzado por Federico Bernardeschi.

Bosnia había sorprendido adelantándose en el marcador en el 32, cuando Dzeko empujó casi sobre la línea un pase de su compatriota Edin Visca.

Con esta victoria, Italia sigue su camino perfecto en el grupo, con un pleno de cuatro victorias y 12 puntos. Tiene tres puntos más que Finlandia, que suma 9 tras su victoria 2-0 de este martes en Liechtenstein, mientras que en tercer lugar queda Armenia, con 6, tras sorprender 3-2 en su visita a Grecia.

La Nazionale se acerca por lo tanto a la Eurocopa, un objetivo prioritario tras ser la gran ausencia del Mundial del año pasado en Rusia.

“Todos los partidos son difíciles, sobre todo cuando hay que jugar dos partidos tan cercanos con el campeonato ya terminado. Bosnia tiene muchos jugadores técnicos y sabíamos que iba a ser difícil. Hemos ido mejorando a lo largo del partido y hemos merecido de verdad esta victoria”, valoró a la Rai el seleccionador italiano, Roberto Mancini.

En sus próximos compromisos en estas eliminatorias, los italianos jugarán a principios de septiembre en Armenia y Finlandia.

