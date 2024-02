VIDEO | Álvaro Morata abandona el Pizjuán entre lágrimas por lesión en la rodilla derecha y es duda para la Eurocopa

Al respecto, Óscar Celada, médico del Atlético de Madrid, brindó las primeras atenciones en el terreno de juego. Posteriormente, Morata se dirigió al banquillo, donde el dolor en su rostro era palpable mientras el doctor realizaba movimientos en la articulación. El club explicó que la causa fue un “traumatismo con torsión de rodilla”.

Antes del descanso, Morata y Celada se retiraron al vestuario, dejando incertidumbre sobre el alcance de la lesión. En las redes sociales, el Atlético de Madrid compartió la noticia, generando inquietud entre los seguidores.

😬 Que mala pinta tiene la lesión de Morata.

Ojalá que no se nada grave. Lo he dicho siempre, en las lesiones no hay colores, mucho menos me alegro de que le suceda a ningún jugador. pic.twitter.com/SaadcwyLlp

— Casper 👻 (@Casper_LDS) February 11, 2024