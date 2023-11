VIDEO | Atacan a Mohamed Salah en pleno juego de Egipto contra Sierra Leona en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026

Este incidente marcó una nueva dimensión en la competición, destacando la pasión desbordante de los fanáticos, pero también planteando preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores en este contexto. Las imágenes captadas por fotógrafos presentes en el estadio reflejan el caos momentáneo en el campo de juego.

A pesar de la tensión, la victoria egipcia fue crucial en su camino hacia el Mundial. Salah, conocido por su habilidad en la cancha, proporcionó una asistencia clave en el segundo gol que selló el resultado. Sin embargo, la agresión dejó en evidencia los desafíos que enfrentan los futbolistas en entornos de alta intensidad.

Previamente a este encuentro, Salah brilló con su selección al vencer a Yibuti con un contundente 6-0, consolidando su posición como uno de los mejores jugadores africanos de la historia. Su desempeño no solo es crucial para Egipto, sino que también ha atraído el interés de clubes, como el Al-Ittihad, que buscan sumar al egipcio a sus filas.

En el ámbito de traspasos, el Liverpool rechazó recientemente una oferta de USD 180 millones por Salah, subrayando su importancia para el club. A sus 31 años, Salah continúa demostrando su valía en el campo y su capacidad para marcar la diferencia en el escenario internacional.

Look at the security that Salah has around him 🤯pic.twitter.com/sNZcYbWIGJ

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 19, 2023