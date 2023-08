VIDEO | Barcelona de nuevo en el ojo del huracán por la polémica en redes tras las faltas a Yamal y Lewandowski ante el Cádiz

Esta acción marcó un momento crucial para Yamal, quien se convirtió en el jugador más joven en ser titular con el Barcelona en LaLiga, con tan solo 16 años y 38 días, pues habría puesto en ventaja a los suyos desde el amanecer del encuentro.

Sin embargo, la controversia no se detuvo allí. En el minuto 75, Robert Lewandowski, el referente goleador de los blaugranas, fue derribado en el área por un codazo que los internautas compararon con una llave de MMA.

El reclamo por un posible penal resonó en Twitter, donde la parcialidad blaugrana expresó su descontento con la decisión arbitral.

La tensión en el campo también se trasladó a las gradas virtuales, ya que Pedri, Ter Stegen y Gavi fueron amonestados tras discutir con el árbitro sobre la jugada en cuestión.

Todo esto ocurrió en el contexto de la última jornada, donde el Barcelona no pudo superar un empate 0-0 contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez Lastra. En ese enfrentamiento, también surgieron controversias, especialmente por una polémica acción en los minutos finales entre el defensor azul Juan Iglesias y los culés Gavi y Ronald Araujo.

2- Barcelona Vs Cadiz 2-0

