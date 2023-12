VIDEO | Barcelona empata 1-1 en Valencia y no aleja los fantasmas de crisis

El Barcelona necesitaba ganar en Mestalla para alejar los fantasmas de una crisis, después de dos derrotas consecutivas, una sin consecuencias en la Liga de Campeones ante el Amberes (3-2) el miércoles y otra más grave, el pasado fin de semana en la Liga española ante el Girona, en casa (4-2).

Pese a la importancia del partido, el Barcelona estuvo demasiado impreciso.

El portugués Joao Félix terminó encontrando el camino del gol (1-0, 55), con asistencia del brasileño Raphinha tras un gran pase de Frenkie De Jong, pero los jugadores del Barça fallaron en la búsqueda de un segundo tanto que ‘matara’ el partido.

El gol de Joao Felix que adelanta al FC Barcelona pic.twitter.com/pJspPsIbIJ — La Tiburoneta (@LaTiburoneta) December 16, 2023

El Valencia aprovechó para empatar en el 70 con un espectacular disparo de Hugo Guillamón, con rosca y a la escuadra.

GOLAZO DEL VALENCIA AL BARCELONA Otra humillación a Xavi. 🤣pic.twitter.com/StW0WoLJv1 — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) December 16, 2023

Raphinha tuvo una gran ocasión en el 82, pero sin fortuna para marcar.

Al finalizar el encuentro, Xavi Hernández, manifesto en rueda de prensa que el punto es “insuficiente”, confesó que siente “una frustración tremenda”, valoró que “hemos jugado bien” y lamentó “las ocasiones perdonadas, es el resumen de la temporada”.

“El gol del Valencia es un error, sí, pero si lo sucedido lo tenemos que enfocar en algo es en la efectividad. No podemos perdonar este tipo de ocasiones, teníamos el partido controlado, había que hacer el 0-2 y sentenciar, no lo hicimos y es lo que nos está faltando esta temporada. Debemos ser de los peores equipos de Europa en efectividad. Nos pasó en Mallorca, en Granada… Al Atlético le pudimos ganar bien y casi nos empata. El día del Girona nos pudimos poner 2-1 y 3-3… No estamos bien en la efectividad”.