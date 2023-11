VIDEO | Batalla campal en el Cruzeiro vs. Coritiba causa la suspensión del partido en el brasileirao

Después de recibir el gol, una decena de seguidores de Cruzeiro irrumpieron en el campo con la intención de detener el partido. Las imágenes capturadas durante la transmisión revelan a agentes de seguridad intentando contenerlos, pero rápidamente se ven superados en número, optando por retirarse. Simultáneamente, los jugadores se ven obligados a huir hacia los vestuarios para evitar agresiones.

La respuesta de la hinchada de Coritiba fue igualmente contundente. En cuestión de segundos, más de 50 aficionados saltaron de las gradas al campo, enfrentándose a golpes con los invasores de Cruzeiro. La escena se transformó en una batalla campal que involucró a cientos de seguidores, dejando una estampa de caos absoluto en el fútbol brasileño.

En el Brasileirao, donde los últimos cuatro equipos de la tabla descienden, Coritiba se encuentra en la posición 19, a 9 puntos de la salvación, con 33 fechas disputadas de las 38 programadas.

Por su parte, Cruzeiro, con 37 unidades y dos partidos menos jugados, busca evitar el descenso, y un simple empate en los encuentros pendientes podría sacarlo de la zona de riesgo.

