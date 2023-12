VIDEO | Brahim y Rodrygo mantienen líder al Real Madrid tras vencer al Granada en el Bernabéu

Luego del 1-0, las redes sociales del equipo madridista, subieron a sus perfiles oficiales la imagen del exjugador del Manchester City, lustrando el botín derecho del ex del FC Bayern y la selección alemana.

Luego, el conjunto de Ancelotti, no tuvo más oportunidades hasta que Jude Bellingham, que hoy no marcó, pero lleva 11 tantos en la competición, perdonó con un disparo cruzado a tres minutos del descanso, luego de un taco, delicatessen de Brahim.

EL PASE DE TONI KROOS NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO. ES DIOS.

Ya en el complemento, el entrenador italiano, decidió darle descanso a Daniel Carvajal para meter a Lucas Vásquez como relevo. Y fue al minuto 57 que los de Chamartín encontraron el premio en los pies del brasileño Rodrygo.

essa assistência do kroos para o brahim é insana demais pic.twitter.com/JdWeWt1PDL

Brahim celebrando tipo: Yo tampoco sé porque Ancelotti no me pone más 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/svx6ypGeer

En este segundo tanto, el mismo Brahim, nativo de Málaga, volvió a dar muestras de su calidad cuando en una jugada personal, nuevamente asistido por Kroos, y aguantando el cuerpeo de su rival, Ignasi Miguel, para centrar al medio y encontrar el remate de Bellingham. Sin embargo, el portero suplente, André Ferreira, evitó la caída de su arco, pero dejó el rebote vivo para que el seleccionado brasileño disparara al fondo el 2-0 definitivo.

That flick from Brahim Diaz to Jude Bellingham. 🤯

REAL MADRID 1-0 GRANADA#HalaMadrid #RealMadrid #RealMadridGranadapic.twitter.com/pO0ob65q0h

