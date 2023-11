VIDEO | Brutal patada a Youcef Atal con la selección de Argelia enfrentando a Mozambique en las eliminatorias de África

En esta misma línea, es seguro reconocer, que en ciertas ocasiones los papeles se pueden llegar a perder. Es algo que ocurre y seguirá ocurriendo, especialmente, cuando la adrenalina se encuentra a tope.

Pasó ayer, en el Clásico 327, entre rojos y cremas con un enfrentamiento entre Eduardo Hernández y Stheven Robles, algo que Mario Escobar, resolvió sacándole amarilla al jugador de Comunicaciones y roja al de Municipal. Desatando la bronca entre los compañeros.

Pues algo similar sucedió este domingo, en el encuentro entre ambos seleccionados africanos que tuvo lugar en el Estadio do Zimpeto. Con el 0-2 a favor del cuadro visitante, cortesía de Fares Chaibi, al 69, y de Ramiz Zerrouki, al 80, el turno de perder la compostura fue para el capitán de los llamados mambas, Domingues.

Domingues, dorsal 7, quien es también el futbolista que más partidos tiene con su país (97), salió a cortar el avance de Youcef Atal cuando el cronómetro marcaba el tiempo de descuento, 90+3.

En una entrada brutal, el mediocentro, que milita en el União Desportiva do Songo del campeonato mozambiqueño, encaró por detrás a Atal, enganchando su botón con la rodilla derecha de su rival, provocando que este saliera expulsado por el aire.

Es destacable que, tras esta inusual acción, el árbitro central, solo la castigó con tarjeta amarilla.

Por su parte, vale mencionar que el agredido, Atal, quien le pertenece actualmente al OGC Nice de Francia, se encuentra “suspendido hasta nuevo aviso” por parte de su club, porque está siendo investigado por la Fiscalía de esa ciudad, por apología del terrorismo.

Esto se produjo hace un mes, concretamente el 18 de octubre, luego de que el defensa argelino compartiera en sus redes sociales el discurso de un predicador que emite mensajes antisemitas, por lo menos de manera, presumible en lo que se refiere al conflicto bélico entre Israel y Hamas. Atal, compartió un video, en el que se podía escuchar a la persona clamar por “un día negro para los judíos”.

🚨 OGC Nice have suspended Youcef Atal until further notice after a social media post regarding the ongoing situation in Gaza.

Mainz suspended Anwar El Ghazi on Tuesday. pic.twitter.com/H5Jf4hNzJj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2023