Video | Canadá rompe el sueño de Panamá y jugará la final de la Liga de Naciones de Concacaf

La selección canadiense, con una notable puntería este jueves (dos goles en tres tiros a puerta) y que aspira a discutir la tradicional superioridad regional de México y Estados Unidos, no contó de inicio con su gran estrella, Alphonso Davies, quien llegó con molestias al partido.

El jugador del Bayern de Múnic entró en la cancha en la segunda mitad y se encargó de firmar el 0-2 con un golazo.

Con escasa afluencia de público en un encuentro que empezó a las 17 horas, Panamá saltó al estadio de la ciudad del juego con un planteamiento ofensivo, el juego se tornó abierto y en el primer cuarto de hora los dos equipos visitaban las porterías.

Sin embargo, Canadá hizo valer su puntería al marcar en su primera acción de peligro.

Kamal Miller, desde la banda izquierda, sirvió un muy buen pase a la espalda de la defensa de cinco panameña para David, quien, en el minuto 25, definió de forma perfecta bajo las piernas de un Orlando Mosquera que no pudo hacer nada.

Lejos de venirse abajo, los de Thomas Christiansen reaccionaron de forma admirable a ese gol de Canadá.

Así, Panamá encadenó en cinco minutos tres ocasiones con un cabezazo desviado de Édgar Yoel Bárcenas, un fuerte disparo desde la frontal de Ismael Díaz y, sobre todo, un misil de falta directa de Fidel Escobar que puso en muchos aprietos al veterano portero canadiense Milan Borjan.

Pese a que encontró poco a poco la manera de hacer daño en ataque, Panamá sufrió en la primera parte en defensa con una línea de cinco demasiado estática y que se mostró vulnerable a las constantes diagonales y pases largos al hueco de Canadá.

🇨🇦 @CanadaSoccerEN defeats @fepafut 🇵🇦 and advances to the Final! #CNLFinals23 pic.twitter.com/IpbxJxBu1P

Ya en la reanudación, el equipo canalero trató de desatascar un partido cada vez más trabado y rozó el empate con un buen remate desde el corazón del área de Díaz después de una jugada trenzada.

La réplica llegó con un testarazo de Cyle Larin, tras un gran centro desde la banda derecha de Tajon Buchanan, que Mosquera salvó sobre la línea cuando Canadá ya cantaba gol.

La entrada de Davies con media hora por delante dio nuevas energías a un equipo canadiense por momentos demasiado conservador.

Tanto fue así que, prácticamente en su primera intervención, el jugador del Bayern de Múnich mandó el balón a la red con un fabuloso disparo a la escuadra tras el enésimo pase a la espalda de la defensa panameña, esta vez por cortesía de David.

De ahí al final del encuentro, Davies, muy incisivo, fue un dolor de cabeza por la banda izquierda para Panamá, que bajó los brazos y que además acabó con diez hombres por roja directa a Éric Davis ya en el 89.

⚽ Goal for @CanadaSoccerEN!

🇨🇦 Jonathan David strikes the first and puts his team in the lead. | #CNLFinals23 pic.twitter.com/L54rYYSoTo

