VIDEO | De Burgos Bengoetxea: Dos goles anulados y un penal a Vinicius, los reclamos del Real Madrid ante el Sevilla

En este contexto, el nacido en 1986, vuelve a estar en el centro de las críticas por parte de las tribunas virtuales. Esto por una serie de polémicas que los aficionados del máximo campeón europeo consideran como favorables para el equipo hispalense, puesto que, en ocho minutos, los de Ancelotti marcaron dos veces y ninguno de estos fue convalidado por el juez. A esto, se le suma que sobre el final del primer tiempo Vinicius fue derribado dentro del área y no se sancionó penal.

La primera de estas controversias se fraguó temprano en el partido, cuando a los 4 minutos, cuando el conjunto blanco abrió el marcador por medio del uruguayo, Federico Valverde.

Pese a esto, el árbitro bilbaíno, decretó fuera de lugar del inglés Jude Bellingham, por lo que se invalidó el 0-1.

Gol de Valverde ante el Sevilla anulado por supuesto fuera de juego del que no vemos líneas y por un pie, dicen, adelantado

Cinco minutos después, el mismo Bellingham, que tiene 8 goles en la competición liguera (9 partidos), consiguió de nueva cuenta el primer tanto del partido. Pero al igual que en el de Valverde, el central, quien debutó a comienzos de 2015, decidió anular este tanto del exjugador del Borussia Dortmund.

Aquí la cosa, se puso un poco confusa, porque al minuto 9, Lucas Ocampos se vio derribado luego de recibir un rodillazo de parte del alemán, Antonio Rüdiger. Sin embargo, pese al derribo de Ocampos, De Burgos, no señaló falta, en su lugar espero que Valverde jugara para Carvajal en el inicio de la jugada que derivó en el tanto del mediocampista de la selección inglesa. Una vez, el balón se movió de parte del charrúa para el lateral madridista, el nazareno indicó que el juego debería para que Ocampos fuera atendido. Esto, de manera obvia, desquició a la grada merengue, sobre todo en las redes sociales.

Me tiene que explicar alguien por qué han anulado este gol de Bellingham.

Después de eso, al 43, el brasileño Vini Jr. reclamó un penal cuando el volante sevillista Jesús Navas lo cargó por la espalda cuando intentaba ingresar al área rival. Antes de esto, el excapitán madridista, Sergio Ramos, hoy en las filas del cuadro andaluz, se enfrascó en un episodio negativo con el mismo Rüdiger, al 41, cuando lo tomó por los cachetes a manera de broma. Sin embargo, Ramos, no apreció que el teutón se riera y tuvieron que separarlos para que el problema no se hiciera más grande.

De Burgos Bengoetxea no ha pitado este penalti clarísimo a Vinicius Jr.

En tiempo de descuento, cerca de terminar el encuentro, Bellingham conectó la palma de su pie con la rodilla del croata Iván Rakitic, quedando sin tarjeta. Esto también causó la molestia de la zona blaugrana en internet. Quienes repararon sobre la jugada, manifestando que debía haber sido expulsado.

No expulsan a Bellingham, después de la presión mediática a los árbitros durante toda una semana.

Sobre la polémica, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ironizó sobre el desempeño de Bengoetxea en rueda de prensa, elogiando su participación al expresar que el colegiado, quien ha mostrado, 775 tarjetas amarillas y 19 rojas de forma directa, había tenido “un buen partido” y que además había “acertado en todo”.

“La ironía es la única manera después de este partido. Porque si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos”, resaltó.

🗣️ Carlo Ancelotti: "La ironía es la única manera después de este partido, si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos, lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid por eso no digo lo que pienso."

¡CHAPÓ! 👏

¡CHAPÓ! 👏pic.twitter.com/SodhfdkuD7

