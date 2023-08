VIDEO | ¡Desde fuera del área! El golazo de Messi contra el Philadelphia en las semifinales de la Leagues Cup

Durante los siguiente minutos el dominio del Inter prosiguió y finalmente, al 20′ Lionel Messi aumentó la ventaja.

Fue un disparo raso con su pierna zurda a más de 25 metros de la portería el que se convirtió en la novena anotación del rosarino con la camiseta del Inter Miami.

De mantenerse el resultado, Messi y el Inter jugarán su primera final juntos y quedaría a solo un partido de ganar un título en el balompié de Estados Unidos.

What can't he do?! 🐐

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV

