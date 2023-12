VIDEO | El Bournemouth-Luton, suspendido por el desvanecimiento de Tom Lockyer

Debido a este acontecimiento, el futbolista fue retirado en camilla del terreno de juego entre los aplausos del público por parte de los paramédicos en el estadio.

De manera posterior, su equipo, explicó en otro comunicado que; “Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán, quien afortunadamente responde y ha sido trasladado al hospital. No sabemos el alcance total de lo que sucedió y cuáles son los próximos pasos en este momento”.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.

He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx

