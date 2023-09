VIDEO | El Colegio de Árbitros de la Premier League admite su error y reconoce que el gol de Luis Díaz debió ser válido

A pesar de que el asistente de línea invalidó el gol, las imágenes revisadas por el VAR mostraron claramente que Luis Díaz estaba en posición reglamentaria. Sorprendentemente, el VAR optó por mantener la decisión original del árbitro, un movimiento que generó controversia y cuestionamientos.

El Colegio de Árbitros de la Premier League emitió una declaración oficial al respecto, reconociendo la gravedad del error: “El PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) reconoce que se cometió un error significativo durante la primera mitad del partido entre el Tottenham y el Liverpool”.

El gol anulado de Luis Díaz se debió a un error claro y evidente por parte de los árbitros en el campo. Debió haberse validado con la intervención del VAR. Sin embargo, esto no sucedió. Analizaremos detenidamente lo ocurrido y las circunstancias que llevaron a esta decisión errónea”.

📺 Here's the moment Jurgen Klopp heard the statement from PGMOL admitting a "SIGNIFICANT human error” to disallow Luis Diaz's goal vs. Tottenham. pic.twitter.com/EICB43P0In

— This Is Anfield (@thisisanfield) September 30, 2023