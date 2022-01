VIDEO | El desafiante gesto de Paulo Dybala a Pavel Nedved tras marcar con la Juventus

A continuación el líder juventino no festejo y no quiso que ninguno de sus compañeros se le acercara.

En su lugar, hizo como que se arreglaba la cinta de capitán y clavó su mirada en el palco de honor en donde casualmente estaba acomodado Nedved.

¿Por qué el problema? Porque aparentemente el club ya había pactado con él una cifra para la renovación y según reporta MARCA, la directiva después le ofreció otro trato diferente. En este caso renovar pero por menos dinero.

“Habíamos dicho que nos veríamos con los jugadores en febrero para ver los resultados conseguidos. Cada uno tiene que ganarse su sitio y demostrar su valor. Cada uno tiene que hacer su trabajo, de los jugadores a los directivos, y se le juzga por lo que hace”, revela el rotativo español que el CEO de la Juventus, Murizio Arrivavbene dijo al respecto.

Ya en el complemento, sería el nortemaricano Weston McKennie el encargado de doblar la renta para el bianconero cuando el cronómetro marcaba 79 minutos.

Arrivabene said earlier this week Dybala must understand what it means to wear the 10 for Juventus. No. In fact, no player in the world right now knows more what it means to be the 10 and captain of this club.

A little more respect. pic.twitter.com/xKebvyi4bV

