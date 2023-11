VIDEO | El elogio de Bielsa a Scaloni: Un Encuentro Cargado de Emoción en la Bombonera entre Argentina y Uruguay

El momento cumbre se produjo cuando, segundos antes de que sonaran los himnos nacionales, Bielsa felicitó a Scaloni de manera afectuosa: “Felicitaciones. Un muy buen equipo, de autor, en su primera experiencia. Felicitaciones de verdad”, expresó el experimentado entrenador uruguayo, marcando un gesto de respeto y reconocimiento.

A pesar de la derrota de la Albiceleste por 2-0 ante Uruguay, Bielsa mantuvo la compostura en el banquillo visitante. La victoria de Uruguay con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez no alteró la serenidad del entrenador, quien observó el partido con intensidad y concentración.

Después del encuentro, Scaloni compartió su perspectiva sobre el momento especial con Bielsa: “Le sacamos una sonrisa antes del partido, que eso es muy difícil. Después tenía una sonrisa lógica. Sus palabras fueron muy lindas y muy bonitas. Lamentablemente, nos ganó, pero es una alegría poder verlo”. Scaloni reconoció la importancia de Bielsa como referencia y expresó su admiración por el impacto que ha tenido en el fútbol.

En la conferencia posterior al partido, Bielsa elogió el desempeño de Uruguay, pero mantuvo la cautela: “Argentina es un campeón del mundo inolvidable. Ganarle no nos otorga nada de lo conseguido por ellos. Casi siempre se exageran esas valoraciones”. Lionel Messi, por su parte, reconoció la mano de Bielsa en todas las selecciones y clubes en los que ha estado, destacando la calidad del equipo uruguayo.

El encuentro entre Bielsa y Scaloni fue mucho más que un simple cruce táctico en el fútbol sudamericano; fue un reencuentro cargado de emociones y elogios que quedará grabado en la memoria de ambos técnicos y en la historia del fútbol argentino y uruguayo.

The embrace between Lionel Scaloni and Marcelo Bielsa.

Scaloni was a kid in the Newell's academy when Bielsa was leading us to 3 titles.

Their futures were both forged at Newell's Old Boys ❤️🖤pic.twitter.com/8VeIQ9ociU

