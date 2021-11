VIDEO | El encuentro entre Alaba y Ocampos que causa polémica, “Es penalti claro” dicen en Sevilla

“Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. No tengo que decirlo yo porque soy parte interesada, cualquiera que lo vea… hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones”, dijo en Movistar + tras el partido.

“No me voy cabreado por la jugada, no es nuevo. Me voy con pena porque hemos hecho muy buen partido y hemos sido superiores al Real Madrid, pero la justicia no es cuestión de mérito muchas veces”, añadió.