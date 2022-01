VIDEO | El espectacular regate que terminó en golazo para Manuel Lanzini con el Aston Villa al Crystal Palace

Sobre el final de la primera parte, Lanzini completó la faena en favor de su cuadro cambiando un penal por el 1-3 transitorio.

Ya en la segunda parte, los dueños de casa recortaron distancia, pero se quedaron a una anotación de alcanzar a sus visitas.

Odsonne Édouard al 83’ y Michael Olise al 90’ consiguieron marcar de último en el estadio Selhurst Park.

Esta temporada el Aston Villa marcha en la quinta posición de la tabla general. Registra 20 partidos de los cuales 10 han sido triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

Esas 34 unidades que tienen los colocan a 19 puntos de distancia del primer lugar, el Manchester City que tiene 53.

Segundo y tercelo en el ránking, Chelsea y Liverpool chocarán este domingo en el duelo por ser el único escolta de los ciudadanos.

A winning start to the New Year! 🥳 pic.twitter.com/bTzp0eP9fj

— West Ham United (@WestHam) January 1, 2022