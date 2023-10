VIDEO | El ex presidente del Deportivo la Coruña, Augusto César Lendoiro, incisivo en el Caso Negreira: “El Barcelona quedará manchado de forma permanente”

El antiguo líder herculino no oculta su inquietud ante el bajo rendimiento de Imanol Idiakez y su plantel, centrándose en un problema crucial: la falta de goles.

La voz de Augusto César Lendoiro vuelve a resonar con fuerza en el mundo del futbol y en el marco del caso Negreira. El exmandatario del Deportivo La Coruña, ante el complicado momento del equipo, no titubeó en compartir sus opiniones en los micrófonos de Radioestadio Noche.

Además de evaluar la actualidad del Deportivo, Onda Cero también solicitó Lendoiro para opinar sobre el controvertido ‘caso Negreira’.

Recordemos que el juez, Joaquín Aguirre López, quien lleva el caso, decidió imputar al club blaugrana por cohecho, lo que hace que el veredicto final esté en manos de un jurado popular.

📌 El #CasoNegreira | Ángel Mª Villar en @ElLarguero 💬📻 🤨 "Enríquez Negreira no designaba a los árbitros" 👉 "Si hubiésemos sabido lo de los pagos a Negreira, tanto Sánchez Arminio como yo hacemos que no dure ni un minuto en la RFEF. No sabíamos nada"https://t.co/QCg3bfQo0V pic.twitter.com/vykKmuOqnh — El Larguero (@ellarguero) October 10, 2023

En este respecto, Aguirre, considera que “el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”.

Negreira estaba hoy citado para ver si era acto para declarar, y se tropieza delante de las cámaras.pic.twitter.com/DO7P2rqrhf — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) October 10, 2023

Las Afirmaciones de Lendoiro

Sobre su preocupación por el andar del Dépor, que en la actualidad circula en la Primera Federación, la tercera categoría del sistema de ligas de España, el antiguo dirigente manifestó que: “Mi nivel de preocupación es máximo, ya que todos teníamos la esperanza de un ascenso directo. Nuestro presupuesto hacía parecer viable liderar el grupo. Aunque no es tiempo para desesperar, soy de los que valoran un buen comienzo”.

“El único propietario del Deportivo es un banco. El problema no es financiero, sino futbolístico. Está en tomar decisiones acertadas y en reconocer qué jugadores marcan la diferencia en el fútbol”, diagnosticó Lendoiro.

🗣️ Ferreras: "El juez que investiga el escándalo Negreira hasta enfadado porque el Barcelona ha querido ser acusación particular y el juez las ha dicho que son ustedes los que compraban al árbitro." pic.twitter.com/jFHdfZpDJA — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) October 10, 2023

Sin embargo, en el apartado del controvertido caso Negreira, sus palabras resonaron como mayor fuerza al señalar de forma contundente, lo que él considera la culpabilidad del equipo que hoy maneja, Xavi Hernández. “Huele mal porque en algunos de esos partidos expresé mi descontento, específicamente sobre Navarrete en un partido en Barcelona que fue bastante notorio. Esta situación es inaceptable. El Barcelona quedará marcado de forma permanente tras esto, es lamentable. Las pruebas son concluyentes; se han pagado sumas millonarias, y eso no es algo que se regale”.

Una opinión que para medios como MundoDeportivo, resultan sorprendentes, ya que provienen de un expresidente que, en 2015, fue acusado de manipular las cuentas de forma continua para ocultar las considerables pérdidas del Deportivo. Cabe recordar que dos años antes, se vio obligado a someter al club coruñés a un proceso de concurso de acreedores para evitar su desaparición.

#OndaCero Lendoiro: “Me huele muy mal. Las pruebas son irrefutables, son muchos millones de euros pagados y eso nadie lo regala. Eso no se puede permitir… El Barça va a quedar marcado para siempre por el caso #Negreira “#Barçagate pic.twitter.com/QyIoAw5Mrr — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) October 14, 2023

Iñaki Angulo, el youtuber que sacude la comunidad blaugrana

El caso Negreira ha desatado una batalla en las redes sociales y entre periodistas, exponiendo la división que se encuentra en el fútbol español debido a los pagos sistemáticos del Barcelona al exvicepresidente del CTA. Las controversias entre los comunicadores han llevado a Iñaki Angulo, un youtuber y periodista conocido por su enfrentamiento público con “El Chiringuito de Jugones”, a estar en el centro de la polémica una vez más. Su reciente editorial crítica hacia el Barcelona ha generado un gran revuelo en el mundo del Real Madrid.

Angulo ganó notoriedad en septiembre del año pasado cuando desafió al conocido programa por intentar amedrentar a Vinicius Jr. luego de que el jugador del Real Madrid publicara un video defendiéndose de acusaciones de racismo. Sus declaraciones provocaron una respuesta inmediata del director del show, Josep Pedrerol, quien anunció una “querella criminal” contra Angulo. En días recientes, Angulo emitió una editorial contundente en la que critica fuertemente al Barcelona por su involucramiento en el caso Negreira y las posibles consecuencias que esto tendrá en las próximas décadas.

Siempre???? También durante todo este tiempo de acoso y mofas a Vini por parte de EL CHIRINGUITO.

Hipócritas y Racistas.

Qué hay de la querella a Iñaki Angulo?? 🤣🤣🤣🤣 Patéticos pic.twitter.com/efYJaZcUsg — José María Ramos Cal (@sinosuke7579) May 25, 2023

En una tertulia en el canal de YouTube de Angulo, se produjo un cruce de declaraciones entre él y Adrián Sánchez, director del medio “Más que Pelotas”. Sánchez fue responsable de hacer comparaciones infundadas entre el caso Negreira y un incidente en Valdebebas en el que supuestamente los canteranos del Real Madrid habrían difundido un video sexual sin autorización. Sánchez escribió en Twitter: “Si nosotros sin pruebas ya éramos tachados por los fanáticos como un club de corruptos… ¿Qué tendrían que decir esos mismos fanáticos de esta situación donde hay pruebas de que hay cuatro chavales que han agredido a una chica?”.

La respuesta de Sánchez generó una controversia, y muchos creen que el Real Madrid podría presentar una demanda por difamación. Angulo ha sido muy crítico sobre el caso Negreira, lo que ha despertado reacciones fuertes en la comunidad blaugrana. Sus declaraciones, como “todo lo que creías que era el Real Madrid, compra árbitros, equipo del régimen, eso son ustedes y está demostrado”, han tocado las fibras más sensibles de los seguidores del Barcelona.

Después de las acusaciones terribles de IÑAKI ANGULO al Barça, tenemos que salir a defender a nuestro club. No se puede consentir esto…😡

Vídeo completo: https://t.co/qUJfX6fjS9 pic.twitter.com/fXBAAKo3Ej — Yassten (@Futbolero10spaw) October 13, 2023

Angulo no se ha contenido al expresar su opinión sobre el caso Negreira, afirmando que; “Me pasó por los h***** el Pep Team, el equipo de Cruyff, a Messi, a Ronaldinho, a Xavi y a Iniesta. Son unos corruptos y unos criminales, que pagaron sistemáticamente a los árbitros. Los vamos a mirar por encima del hombro toda la vida. No serán dignos jamás de sentarse a la mesa de gente noble del deporte, de gente que no hemos pagado a los árbitros”, declaraciones que han generado reacciones y desacuerdo en la comunidad de youtubers culés y han llevado a algunos a exigir acciones legales en su contra por parte del presidente del Barcelona, Joan Laporta.