VIDEO | El explosivo enfrentamiento entre Felipe Melo y Jack Grealish: “Lo volvería a hacer”

En una rueda de prensa posterior al incidente, el defensor brasileño, Felipe Melo, explicó detalladamente el origen de la trifulca. “He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé una pelea… Yo no quería ninguna confusión. Hoy a Grealish le faltó respeto con la institución Fluminense y nunca dejaré que esto suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Él estaba gritando ‘ole’ al final del partido”, expresó con firmeza.

Melo, conocido por su enfoque aguerrido en el campo de juego, continuó defendiendo su postura: “Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento: lo volvería a hacer. Soy un guerrero”.

Lo peor de la final del Mundial de Clubes ⚔️ Felipe Melo, Kyle Walker y Jack Grealish se enzarzaron al acabar el encuentro.

pic.twitter.com/dhUwuHC4sF — Idolo Deportivo (@idolo_deportivo) December 22, 2023

En un cierre contundente, reforzó la esencia de su personalidad y su respeto por el juego limpio. “Soy un guerrero, toda mi vida ha sido así, pero siempre he respetado. Cuando ganamos un partido 10-1 por la Copa Sudamericana, Fluminense fue respetuoso. Cuando le ganamos 5-1 a River, también los respetamos. Cuando ganamos la final de la Libertadores a Boca pasó lo mismo. Y va a ser así para siempre”, afirmó con determinación.

"GREALISH ES UN IRRESPETUOSO QUE COMENZÓ A DECIR OLE" el descargo de Felipe Melo tras el picante cierre de la final del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/zrRd8TUIel — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2023

Por otro lado, la reacción no pasó desapercibida en las redes sociales. Jugadores del Manchester City, entre ellos Haaland y Bernardo Silva, adoptaron un tono jocoso al pasar por la zona mixta después de la conquista del Mundial de Clubes ante Fluminense. Actuaron como guardaespaldas de Grealish, generando comentarios y memes entre los aficionados.

Jack Grealish ya salió escoltado del estadio por las dudas 😂 lo suyo son los festejos de campeonatos pic.twitter.com/88DBYxN8iR — Roberto Acosta E. (@btoae) December 23, 2023